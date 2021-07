New-York : 135.000 "bulletins-test" accidentellement comptés dans la course à la mairie

Eric Adams et le favori pour remporter la primaire démocrate à la mairie de New York.

Les Démocrates new-yorkais ont voté pour leur choix de candidat à la mairie au plus tard le mardi 22 juin. Une semaine plus tard, l'identité du vainqueur n'était toujours pas certaine, bien qu'un homme, l'ex-policier Eric Adams, semblait parti pour remporter le scrutin.

La primaire était organisée selon un système de vote par choix classé. Chaque électeur devait ranger les candidats par ordre de préférence, de son premier à son dernier choix. Ce système nécessite donc plusieurs tours, avec un candidat éliminé à chaque étape. Si le premier choix d'un électeur est éliminé, le candidat classé deuxième sur son bulletin recevra son vote au tour suivant.

Un système complexe mais jugé plus démocratique, testé pour la première dans la plus grande ville américaine. Après 11 tours, il semblait qu'Eric Adams ait passé la barre des 50% des voix et soit donc désigné candidat. Cependant, de nouveau résultats publiés mardi après-midi montraient sa concurrente, Kathryn Garcia, réduire significativement la marge.

Dans la soirée, le Bureau des élections de New York a reconnu une erreur et un "écart" entre les voix comptés et les résultats affichés. Selon le New York Times, 135.000 bulletins qui avaient été ajoutés dans une base de données pour tester le logiciel de classement des voix ont par accident étaient comptés, expliquant donc l'imbroglio.

Qui qu'il soit, le candidat démocrate sera le grand favori pour devenir le prochain maire de New York et remplacer Bill de Blasio. Au dernier scrutin, le démocrate avait obtenu 66,2% des votes, contre 27,6% pour son opposante républicaine.