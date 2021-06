États-Unis : Donald Trump est-il déjà reparti en campagne ?

L’immigration, c’est l’objet du déplacement de Donald Trump ce mercredi dans la vallée du Rio Grande. Une visite au Texas, un meeting samedi dernier, un autre ce week-end en Floride, cinq mois après son sa défaite, Donald Trump est-il déjà reparti en campagne ?



Aucun doute, il veut récupérer la Maison Blanche, il ne s’en cache pas, ou, la rumeur court, se faire élire à la chambre des Représentants pour en devenir le chef, et piquer la place de Speaker à Nancy Pelosi, son ennemie. Pour la présidentielle, c’est trop tôt pour être candidat.

Mais il y a les élections de mi-mandat, l’année prochaine et il est déjà entré en scène. Donald Trump adoube les candidats républicains.. ou les bannit. Un exemple en Caroline du Nord, pour les Sénatoriales. Il soutient un homme Ted Budd, que le parti Républicain trouve un peu léger.

Mais Donald Trump veut récompenser sa fidélité parce que Tedd Budd l’a soutenu quand il criait au trucage des élections. En revanche, les républicains qui ont voté pour sa destitution ont une cible sur le front. Fort de ses 74 millions d’électeurs, Donald Trump impose ses volontés au Parti.



Donald Trump a-t-il changé ?

Est-ce que Donald Trump a changé depuis son départ de la Maison Blanche ? Non. Il y a eu une illusion car il n’a plus ses porte-voix. Twitter et Facebook ont suspendu ses comptes pour son incitation à marcher sur le Capitole.



Ce qui change, c’est sa façon de passer les messages. Il est toujours invité sur des chaines amies comme Fox News. Il communique surtout via son PAC : "Save America". Un PAC, c’est un comité d’action politique. Un groupe d’intérêt pour financer une future campagne électorale. Vous recevez des mails, notamment en tant que journaliste. Le nombre dépend de son humeur, mais la tonalité générale est de dire que Joe Biden fait n’importe quoi



Sinon, Donald Trump n’a pas changé. En meeting samedi dernier, il avait la même cravate rouge, était toujours aussi à l’aise. Il se proclame toujours vainqueur de l’élection. Et son meeting se termine toujours par les "Village people".

Qu’est-ce qui pourrait stopper Donald Trump ?

La justice. Le procureur de Manhattan envisage des poursuites pénales contre la Trump Organization, pour de possibles fraudes fiscales. Il y a aussi les accusations d’agression sexuelle dont il est l’objet.



En attendant, il joue toujours au golf à Mar A Lago, en Floride. Et accorde des entretiens pour des livres sur lui. Pas moins de 22 prévus ces prochains mois. Donald Trump divise, agace, mais il intéresse et fait vendre.