'Ndrangheta : les secrets de la mafia la plus puissante d'Italie

Sujet du jour. Implantée sur la pointe de la botte italienne, en Calabre, la 'Ndrangheta est décrite comme la mafia italienne la plus puissante. L’organisation mafieuse couvre plus de 40 pays, et son extension mondiale ne fait que croître. Sa puissance est telle qu’elle supplante, aujourd'hui, la Cosa Nostra sicilienne et la Camorra napolitaine, deux des mafias les plus connues en Italie.

Il y a trois ans, Europol (l'agence européenne de police criminelle) a lancé "Eureka", une vaste opération visant à démanteler la mafia calabraise à travers toute l'Europe. Le mercredi 3 mai, 150 perquisitions ont été réalisées à travers huit pays d'Europe, et une centaine de membres présumés de la mafia calabraise 'Ndrangheta ont été arrêtés, dont treize en Belgique. Ce qui a permis d'affaiblir l'organisation.



Pourquoi on en parle ? Dans quels secteurs et trafics, la 'Ndrangheta a-t-elle prospéré ? Depuis quand est-elle implantée ? A-t-elle réellement surpassé les mafias célèbres, comme la Camorra ou la Cosa Nostra ?

Analyse. "La mafia calabraise a très peu de repenti. C'est une structure extrêmement familiale, les grades qui sont conférés depuis la naissance, et les liens biologiques sanguins font que la trahison est très complexe" (...) "La collaboration avec la justice est réduite, c'est pour ça qu'elle a été plus difficile à identifier", estime Clotilde Champeyrache, maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers et spécialiste de la mafia.

