Il s’agit du "coup le plus dur infligé à ce jour à l’organisation criminelle italienne", selon Europol. La 'Ndrangheta est considérée par les experts comme la mafia italienne la plus puissante après qu'elle a supplanté la Cosa Nostra sicilienne et la Camorra napolitaine.

Selon, Fabrice Rizzoli, Docteur en sciences politiques, enseignant de géopolitique des criminalités, elle regrouperait à ce jour "4.000 mafieux en Calabre et 4.000 répartis en Italie et en Europe". Mais les chiffres divergent. "La direction des enquêtes anti-mafia a réévalué le nombre à au moins 20.000, allant jusqu'à dire qu'il y avait aussi 60.000 personnes qui favorisaient la mafia dans le monde", ajoute-t-il.

La ’Ndrangheta couvre plus de 40 pays, et son extension mondiale ne fait que croître. "Elle présente dans les 5 continents notamment en Europe, dans certains pays avec une forte diaspora, en Australie, au Canada, aux États-Unis", indique Fabrice Rizzoli. "Le cœur de métier de la mafia calabraise, c'est le contrôle du territoire. Ce qui l'a rendue très riche et moderne c'est le trafic de cocaïne", pointe-t-il.

Le procureur italien Nicola Gratteri, qui siège à Catanzaro, l'un des fiefs de la 'Ndrangheta en Calabre, l'une des régions les plus pauvres d'Italie, estime son chiffre d'affaires annuel à 50 milliards d'euros. "La drogue, c'est le premier facteur d'accumulation du capital. Ça représente 40% de l'ensemble des revenus de la mafia calabraise", précise le Docteur en sciences politiques.

Ce qui la différencie des autres mafias est sa structure familiale. "C'est une mafia dite de sang, il faut appartenir à la même famille pour en faire partie", explique le spécialiste.

