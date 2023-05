Surement la plus grande opération jamais menée contre la mafia calabraise en Europe. Des policiers ont été déployés simultanément en France, Italie, Allemagne et en Belgique. En tout, près de 150 perquisitions ont été menées dans huit pays cette nuit pour traquer la mafia calabraise. Cette opération a notamment été initiée par le parquet fédéral belge.

Une opération de très grande ampleur, inédite par les moyens déployés. En effet, plus de 2.500 policiers ont été mobilisés en Europe dans la nuit pour interpeller les membres de la mafia calabraise disséminés dans huit pays. Une opération baptisée Eurêka, coordonnée par l'Agence européenne de police criminelle, Europol. Il s'agit de l'aboutissement d'une enquête débutée il y a cinq ans, en juin 2018, par les autorités belges dans le plus grand secret.

Trois ans plus tard, en 2021, une équipe commune est mise sur pied avec des enquêteurs italiens et qui a permis l'arrestation d'au moins 132 personnes ce 3 mai 2023. Ces membres de la mafia sont soupçonnés d'avoir contribué à faire passer en Europe de la cocaïne en provenance d'Amérique du Sud, via les ports d'Anvers et Rotterdam notamment, mais aussi d'avoir blanchi de l'argent lié à ce trafic à travers des commerces en apparence banals, comme des pizzerias, des cafés, ou des glaciers installés principalement en Allemagne, en Belgique, au Portugal et en Argentine.

