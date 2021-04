Mort du prince Philip : ce que l'on sait de ses funérailles

publié le 10/04/2021 à 11:45

Le prince Philip s'est éteint vendredi 9 avril, deux mois avant ses 100 ans. Devant le Palais de Buckingham, de nombreux Britanniques sont venus rendre hommage au duc d'Édimbourg en déposant des fleurs. Le prince Philip aurait émis le souhait d'avoir des funérailles militaires, mais c'est la reine Elizabeth II qui prendra la décision finale.

Le prince Philip, c'était Monsieur "épargnez-moi tout ce tralala", et son souhait sera exaucé pour ses funérailles. Elles auront lieu à Windsor, là où il est décédé. Des obsèques familiales à la chapelle Saint-Georges. Il n'y aura pas d'adieu en grande pompe avec cortèges à Londres, en raison du coronavirus, mais surtout parce que c'était le souhait de l'époux de la reine.

"Il n'avait pas de grands airs, donc ce sera une affaire sobre, pas de jours de congé et ce sera très bien comme ça, sobre, comme il l'avait voulu", assure une source. Elizabeth II fera donc ses adieux en privé à l'homme avec qui elle a partagé plus de 70 ans de sa vie, et certains se demandent si elle va tenir le coup.

"Je la voit prendre du recul, rester là, mais ne pas remplir autant d'engagement qu'avant. En fait, c'est même déjà le cas, elle n'en fait pas autant qu'avant", rapporte-t-on à Londres. D'autres craignent que la reine aille jusqu'à abdiquer : un scénario auquel ne croient pas les spécialistes britanniques de la famille royale.