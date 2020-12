Google en panne ce lundi : Gmail, YouTube et Drive inaccessibles

publié le 14/12/2020 à 13:25

Fin d'année difficile pour Google qui est victime d'une panne informatique de grande ampleur ce lundi 14 décembre. Plusieurs services du géant de l'informatique comme YouTube, Gmail, Drive, Docs, Calendars et Google Assistant sont inaccessibles depuis la fin de la matinée. De nombreux utilisateurs se plaignent de ne plus pouvoir accéder à leurs services sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi constaté ces dysfonctionnements.

Le site collaboratif Down Detector qui permet à chaque utilisateur de remonter les perturbations subies sur les réseaux fait état de plusieurs dizaines de milliers de rapports de dysfonctionnements à la mi-journée. Les difficultés sont surtout localisées en Europe mais elles concernent aussi les Etats-Unis, la cote Est de l'Amérique du Sud, l'Australie, le Japon, l'Inde et les Philippines.

Contacté par RTL, Google n'a pas encore communiqué sur le problème pour l'instant. La page d'état de ses services fait mention de perturbations pour Gmail, Agenda, Drive, Docs, Sheets, Slides, Sites, Groupes, Hangouts, Chat, Meet, Vault, Forms, Cloud search, Keep, Tasks et Voice. Plus d'informations à venir.

Google est touché par une panne d'une ampleur inédite : quasiment tous ses services en ligne sont en rade https://t.co/5lZq483hQx pic.twitter.com/wkvfM7om6U — Benjamin Hue (@benjaminhue) December 14, 2020