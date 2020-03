publié le 10/03/2020 à 13:00

La série culte « The Simpsons » a 30 ans. Lancée sur la Fox en 1989, elle est l’une des séries les plus diffusées au monde avec plus de 600 épisodes. Il faut dire qu’on ne se lasse pas des aventures de cette drôle de famille à la peau jaune, Marge, Homer, Bart, Lisa et Maggie Simpson, habitants de la petite ville de Springfield. Véritable miroir de l’Amérique, certains épisodes se sont révélés visionnaires, comme l’élection de Donald Trump, prédit dans un épisode diffusé le 19 mars 2000. Notre invité Alain Carrazé nous raconte les coulisses de cette série culte.

Comment Matt Groening, le créateur des Simpson, a-t-il au l'idée de cette série ? De qui s'est-il inspiré pour créer les membres de la famille Simpson ? Quel sujet d'actualité les Simpson ont-ils traité ? Pourquoi ont-ils une telle liberté de ton ? Quelles stars sont apparues dans les Simpson ?



Notre invité nous racontera également les coulisses de fabrication du générique orchestral, devenu culte des Simpson.

