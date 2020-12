Depuis quelques jours, les utilisateurs européens de Messenger et Instagram ont reçu ce message

publié le 17/12/2020 à 12:38

Facebook a commencé à avertir les utilisateurs européens de Messenger et d'Instagram qu'il avait désactivé certaines fonctionnalités des messageries pour se conformer à l'évolution de la réglementation européenne. "Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles. Ceci est dû à de nouvelles règles concernant les services de messagerie en Europe. Nous mettons tout en oeuvre pour les rendre à nouveau disponible", indique le réseau social dans un message qui s'affiche depuis quelques jours à l'ouverture des deux applications.

Dans une déclaration transmise à RTL, Facebook indique que ces évolutions font suite à l'application réglementaire de la directive ePrivacy de 2002 sur la vie privée et les communications électroniques qui doit être transposée par les 27 Etats membres d'ici le 21 décembre. Le réseau social confirme avoir mis à jour ses services de messagerie en réponse aux nouvelles règles de protection de la vie privée en Europe.

Facebook indique que la majorité des fonctionnalités de Messenger, Facebook et Instagram continuent d'être disponibles mais que certaines peuvent avoir été désactivées temporairement. Les sondages, les surnoms donnés dans les fils de discussion, les réponses personnalisées et les pages d'assistance peuvent par exemple manquer à l'appel sur Messenger. Les sondages, les autocollants et les effets de réalité augmentée peuvent aussi être impactés dans les messages privés d'Instagram.

Facebook n'est pas en mesure de lister l'ensemble des fonctionnalités qui sont concernées par ces changements. Mais le réseau social précise que certaines d'entre elles seront à nouveau proposées lorsque l'entreprise se sera mise en conformité à la nouvelle règlementation européenne. Facebook ne s'attend pas à ce que WhatsApp soit impacté.