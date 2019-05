publié le 11/05/2019 à 07:44

Emmanuel Macron sera présent samedi en fin d'après-midi, pour accueillir Patrick Picque et Laurent Lassimouillas, deux otages français qui avaient été enlevés le 1er Mai,lors d'un séjour touristique au Bénin. Les deux Français, ainsi que l'ex otage sud-coréenne sont attendus à 18 heures à Villacoublay.



Quatre otages libérés mais deux vies sacrifiées. L'action de l'armée française au Burkina Faso dans la nuit de jeudi à vendredi laisse un goût amer. Les otages doivent leur libération au courage des militaires qui sont tombés au combat,deux officiers membres du prestigieux commando Hubert de la Marine Nationale : Cédric de Pierrepont, 33 ans et d'Alain Bertoncello, 28 ans.

Emmanuel Macron a salué le courage et le sacrifice des 2 commandos marines. Le chef de l'État présidera une cérémonie d'hommage national mardi matin dans la cour d'honneur des Invalides.

À écouter également dans ce journal

Justice - La contre-attaque du chirurgien de Grenoble mis en cause pour avoir mutilé près de 80 patients. Son avocat a annoncé vendredi le dépôt de plusieurs plaintes en diffamation face à ce qu'il a qualifié de lynchage médiatique.



"Gilets jaunes" - Quelle mobilisation pour le 26e samedi de mobilisation des "gilets jaunes" ? deux points de ralliements nationaux ont été définis, à Lyon et à Nantes. La Préfecture du Rhône a élargi le périmètre d'interdiction de manifester à 4 zones commerçantes.



Notre Dame - L'Assemblée Nationale a adopté vendredi soir en première lecture, le projet de loi encadrant la restauration de Notre Dame. Le texte controversé va maintenant être transmis au Sénat pour un examen prévu le 27 Mai.



Football - St Étienne reste au pied du podium de Ligue 1. Les Verts ont été battus à domicile 1 à 0 par Montpellier et ont grillé un joker dans la course à la Ligue des Champions. À 17h00 Paris se rend à Angers avec Neymar suspendu 3 matchs fermes pour son geste d'humeur contre un supporter rennais après la finale de la Coupe de France.