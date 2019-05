publié le 11/05/2019 à 16:54

Nouveau drame en Méditerranée. Une soixantaine de migrants originaires en majorité du Bangladesh ont péri dans le naufrage de leur embarcation dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mai au large de la Tunisie, a indiqué ce samedi 11 mai le Croissant-Rouge tunisien qui a recueilli 16 survivants.



Ce naufrage a eu lieu en Méditerranée où les navires de l'opération anti-passeurs de l'UE Sophia ont cessé d'intervenir et la plupart des bateaux humanitaires rencontrent des difficultés pour y accéder.

"Les migrants (rescapés) ont raconté être partis jeudi soir dans un grand bateau qui transportait environ 75 personnes depuis Zouara", ville côtière de Libye, à 120 km à l'ouest de Tripoli, a indiqué Mongi Slim, responsable du Croissant-Rouge dans le sud de la Tunisie.

"Ils ont été ensuite transférés dans un canot pneumatique plus petit, surchargé, qui a chaviré 10 minutes plus tard, vers minuit", a poursuivi Mongi Slim. "Les migrants ont indiqué avoir passé huit heures dans l'eau froide et avoir été sauvés in extremis par des pêcheurs tunisiens qui ont alerté la marine tunisienne", a-t-il dit.

Seize survivants recueillis

Trois corps ont été repêchés vendredi par les navires militaires dépêchés sur place, a indiqué pour sa part le ministère tunisien de la Défense. Trois navires doivent poursuivre les recherches ce samedi, a précisé le porte-parole du ministère, Mohamed Zekri.



Parmi les rescapés figurent 14 Bangladais dont un mineur, un Marocain, et un Égyptien, a précisé le Croissant-Rouge, qui a estimé qu'il n'y avait plus d'espoir pour les autres migrants.



Ces survivants ont indiqué au Croissant-Rouge que l'embarcation, qui se rendait vers l'Italie, transportait uniquement des hommes, dont 51 Bangladais, trois Égyptiens, plusieurs Marocains, mais aussi des Tchadiens et des gens venus d'autres pays d'Afrique.



"Je ne peux plus m'arrêter de pleurer", témoigne Ahmed, interrogé par l'AFP dans le foyer d'urgence du Croissant-Rouge à Zarzis, où les 16 rescapés sont hébergés depuis vendredi soir. "Un à un ils ont lâché, il sont partis sous l'eau, un à un", raconte-t-il. Et d'ajouter : "Nous avons tant perdu, je n'ai plus rien, nous espérons toujours aller en Europe, pour gagner assez d'argent et revenir chez nous. Mais je ne veux plus jamais reprendre la mer."

Un taux de mortalité qui a fortement augmenté en 2018

"Si nous n'agissons pas maintenant, il est presque certain que nous verrons de nouvelles tragédies dans les semaines et mois à venir", a souligné Vincent Cochetel, envoyé spécial du HCR pour la Méditerranée.



Début 2019, le HCR soulignait que "la Méditerranée est depuis plusieurs années la voie maritime la plus meurtrière au monde pour les réfugiés et les migrants, avec un taux de mortalité qui a fortement augmenté" en 2018.



Les navires humanitaires, qui dénoncent des entraves croissantes à leur action, sont de moins en moins nombreux à parcourir la zone. Fin 2018, les ONG Médecins sans frontières (MSF) et SOS Méditerranée ont dû mettre un terme aux opérations de leur bateau, l'Aquarius.