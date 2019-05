et AFP

publié le 04/05/2019 à 03:45

La politique anti-migrants du premier ministre hongrois Viktor Orban est pointée du doigt par le Haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme. En effet, selon l'organisation qui assure détenir des informations en ce sens, la Hongrie prive délibérément de nourriture les migrants déboutés du droit d'asile.



"Au moins 21 migrants attendant d'être expulsés avaient été privés de nourriture par les autorités hongroises, dans certains cas jusqu'à 5 jours", depuis août 2018, pointe le haut-commissariat. Et ce n'est pas la première fois que le pays de l'Union européenne, qui doit gérer un flux de migrants notamment venus de la Serbie voisine, est décrié pour cette pratique.

En septembre 2018, la haut-commissaire Michelle Bachelet avait déjà accusé la Hongrie de ne pas distribuer de nourriture aux migrants retenus dans des zones de transit à la frontière avec la Serbie. Les autorités hongroises avaient promis de mettre fin à cette pratique à la suite d'une mise en garde de la Cour européenne des droits de l'Homme.

La Hongrie estime qu'ils peuvent retourner en Serbie

"Toutefois, nous regrettons qu'en l'absence d'une modification claire du cadre légal, des rapports suggèrent que cette pratique se poursuit", a déclaré la porte-parole du Haut-Commissariat, Ravina Shamdasani. Elle a indiqué qu'une fois leur demande d'asile rejetée, tous les migrants adultes, à l'exception des femmes enceintes et allaitantes, "sont délibérément privés de nourriture".



Au début de la semaine, le gouvernement hongrois a affirmé, sur un blog officiel, que "les demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'examen continuent de recevoir une aide alimentaire et un abri comme cela a toujours été le cas". Mais il a reconnu que "la Hongrie n'est pas responsable de ceux qui ne demandent pas l'asile, ni de ceux dont la demande a été rejetée".



En outre, la Hongrie a ajouté que les migrants déboutés étaient libres de quitter le pays et de retourner vers la Serbie. Le Haut-Commissariat rejette cet argument en soulignant que ces départs "volontaires" pourraient conduire les migrants à "entrer illégalement en Serbie en violation de la loi serbe".



"Nous encourageons la Hongrie à respecter ses obligations en matière de droits humains à l'égard de ceux qui sont privés de liberté, qu'ils soient dans des zones de transit ou dans des centres de détention où ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins."