et AFP

publié le 03/02/2019 à 12:14

Les recherches étaient en cours, dimanche 3 février, sur la rivière Evros, séparant la Turquie de la Grèce, pour retrouver quatre migrants dont trois enfants dont le canot a fait naufrage la veille, a indiqué la police grecque.



Douze personnes en tout étaient à bord de l'embarcation, samedi, lorsque s'est produit le drame. Huit d'entre elles ont réussi à gagner la rive à la nage avant d'avertir les autorités.

La rivière Evros enregistre un nombre croissant de passages de migrants depuis que les patrouilles navales de l'UE et grecques se sont intensifiées en mer Egée en 2016. Selon le ministre grec des Migrations, Dimitris Vitsas, le nombre de ces passages est passé de plus de 3.000 en 2016 à 5.500 en 2017 et quelques 12.000 en 2018.

Le Premier ministre, Alexis Tsipras, se rend en Turquie la semaine prochaine et la question des migrants figure parmi les sujets qu'il abordera avec les responsables turcs.