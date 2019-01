De plus en plus de migrants tentent la traversée de la Manche

publié le 14/01/2019 à 12:08

C'est un phénomène qui inquiète les pêcheurs et les autorités. De plus en plus de migrants, en majorité des Iraniens, ont tenté de gagner l'Angleterre par la mer, ces dernières semaines. L'an dernier, 500 personnes avaient essayé de la traverser et la moitié y était parvenue.



Le phénomène reste marginal par rapport au nombre de ceux qui tentent de passer en camion par la route, mais il prend de l'ampleur, et inquiète notamment les marins-pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, qui s'inquiètent pour la protection de leurs bateaux : "Ils ont forcé la porte de la cabine donc nous ce qu'on a fait, c'est que l'on a changé les serrures. Ils avaient arraché le tableau de bord avec un tournevis pour pouvoir y brancher des fils, comme on fait lorsque l'on veut voler une voiture", témoigne Stéphane Pinto.



Ça a marché une fois, début novembre, 12 migrants ont réussi à rallier ainsi l’Angleterre et la voie maritime est soudain devenue très à la mode. Certains tentent même leur chance, depuis plusieurs semaines, sur des bateaux de pêcheurs de type zodiac. Deux de ces embarcations ont d'ailleurs été volées pendant la période de Noël. Derrière ces vols, sans doute des réseaux à l'oeuvre dans les dunes de Calais où vivent dans des conditions ultra-précaires des migrants qui tentent de se réchauffer autour de maigres feux.

Edo a quitté son pays, l'Iran, il y a un an et demi. Il dit qu'il y risque la mort car il est protestant. Son rêve : rejoindre la Grande-Bretagne qu'il voit comme un Eldorado. Pour intercepter ces traversées, deux bateaux de la Marine Nationale patrouillent toutes les nuits, appuyés par un hélicoptère. Ces trois derniers mois, la Police aux frontières a démantelé deux filières de passeurs par la voie maritime, interpellé 16 personnes, des trafiquants iraniens, afghans, britanniques dont certains seront jugés la semaine prochaine.