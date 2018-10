publié le 29/10/2018 à 13:07

C'est la pire attaque antisémite commise sur le sol américain. Samedi 27 octobre, un homme de 46 ans armé de trois armes de poing et d'un fusil d'assaut semi-automatique AR-15, considéré comme "l'arme préférée" des Américains, a tiré sur des fidèles dans une synagogue de Pittsburgh (Pennsylvanie).



Le tireur, identifié par les autorités comme étant Robert Bowers, a fait irruption peu avant 10 heures, heure locale, et a crié "Tous les Juifs doivent mourir", selon des médias, en tirant sur la foule réunie en ce jour de Shabbat.



Onze personnes ont été tuées. Principalement des personnes âgées. Le lendemain, elles sont identifiées : un couple, Sylvan et Bernice Simon, 86 et 84 ans, deux frères, Cecil et David Rosenthal, 59 et 54 ans, Joyce Fienberg, 75 ans, Richard Gottfried, 65 ans, Rose Mallinger, 97 ans, Jerry Rabinowitz, 66 ans, Daniel Stein, 71 ans, Melvin Wax, 88 ans et Irving Younger, 69 ans.

Le Washington Post publie quelques éléments sur ces victimes, que le journal américain qualifie des "plus fidèles de la synagogue" Tree of Life.

Sylvan et Bernice Simon, 86 et 84 ans

Un couple "doux, gentil". C'est ainsi que les voisins de Sylvan et Bernice Simon, les décrivent dans le quotidien américain.



Une des voisines raconte que Bernice faisait du pain à l'orange et aux canneberges et tenait à leur offrir avec un petit mot. "Ils étaient de bonnes personnes", conclut la voisine.



Cecil et David Rosenthal, 59 et 54 ans

"La personne la plus amicale que vous n'ayez jamais rencontrée", voilà comment est décrit Cecil, 59 ans, qui fait partie des victimes. Il était cet homme accueillant qui aimait "offrir des câlins d'ours" à l'entrée du lieu, poursuit cette personne interrogée par le Washington Post et qui a enseigné le dimanche à la synagogue Tree of Life pendant 16 ans.



Avec son frère, David, 54 ans, ils étaient des permanents du lieu sacré et assistaient à presque tous les samedis aux offices. Toujours d'après le quotidien, ils étaient défaillants mentalement et vivaient dans un foyer pour adultes.

Joyce Fienberg, 75 ans

"Elle était un être humain simplement magnifiquement bienveillante, généreuse et attentionnée", se souvient Gaea Leinhardt, du centre de recherche de l'université de Pittsburgh. Joyce Fienberg, 75 ans, était son assistante.



"Elle n'oubliait jamais un anniversaire, et était toujours disponible si quelqu'un avait besoin de quelque chose", poursuit Gaea Leinhardt qui a travaillé pendant plus de 25 ans avec la victime. Elle la considérait même comme sa meilleure amie.



Mère et grand-mère, elle était originaire du Canada et très impliquée dans la vie communautaire à Pittsburgh.

Richard Gottfried, 65 ans

Richard Gottfried était très pratiquant, et marié à une catholique. Tous les deux, ils ont ouvert un cabinet dentaire et ont poursuivi à vivre leur religion respective, dans le respect de l'autre.



Ils venaient de célébrer leur 38e anniversaire de mariage et prévoyaient de bientôt partir à la retraite. Son beau-frère conclut dans le Washington Post : "Il est mort en faisant ce qu'il aimait le plus".



Rose Mallinger, 97 ans

Rose Mallinger est décrite comme une femme "menue". À la synagogue, elle était toujours la première à arriver.



À 97 ans, elle aussi a été froidement assassinée dans l'attentat, sa fille, a reçu une balle dans le bras.



Jerry Rabinowitz, 66 ans

"Jerry et Mirri ont juste tout fait pour cette synagogue". C'est ce que raconte Anna Boswell-Levy, une amie du couple, qui ajoute : "Ils étaient un peu comme le comité d'accueil" de la synagogue."



Jerry Rabinowitz était un médecin de la ville, âgé de 66 ans et marié à Mirri. Ils n'avaient pas d'enfants, alors ils se consacraient à la vie de leur communauté, raconte le journal. Il était devenu "une personne essentielle", selon Wendy Kobee, avocate. Le couple, et en particulier Jerry, est décrit comme hospitalier, aimant, à l'écoute, compréhensif.

Daniel Stein, 71 ans

Généreux et gentil, sont les deux mots qui résument Daniel Stein, selon son neveu interrogé par le Washington Post. Comme le fait remarquer le journal, son fils, Joe Stein, a publié une photo de son père sur Facebook, accompagné de son fils et d'un message émouvant : "Ma mère, ma sœur et moi sommes totalement dévastés et accablés ?"



"Mon père était un homme simple et ne demandait pas grand chose (...) Nous t'aimons papa plus que tu ne le sauras jamais".

Melvin Wax, 88 ans

Figure incontournable de la communauté de la synagogue, Melvin Wax était capable de faire les services en cas de besoin, "il savait tout faire à la synagogue", confirme son ami Myron Snider.



Ses voisins le décrivent comme un homme "calme, gentil" : "Il s'arrêtait toujours pour dire bonjour à chacun".

Irving Younger, 69 ans

Chuck Diamond, ancien rabbin de Tree of Life se souvient d'Irving Younger. Avec lui, ils aimaient se raconter des blagues sur les Juifs, et parlaient de sport et de politique, selon le Washington Post qui précise que la victime de 69 ans était aussi grand-père de deux petits-enfants.