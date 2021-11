Scènes irréalistes à Dallas, dans l'État du Texas aux États-Unis. Des centaines de personnes adhérentes à la mouvance complotiste QAnon, qui affirme que le monde est dirigé par des élites pédophiles, se sont rassemblées dans les rues de Dallas pour assister au grand retour de John Fitzgerald Kennedy Jr.

La foule est persuadée que le fils de l'ancien président des États-Unis va réapparaître pour rejoindre Donald Trump dans le cadre de la campagne présidentielle de 2024, rapporte Forbes. John Fitzgerald Kennedy Jr est supposé devenir le vice-président de l'ancien locataire de la Maison Blanche, qui doit être, quant à lui, couronné "Roi des rois".

Pour rappel, John F. Kennedy Jr. a en fait été tué en 1999, à l'âge de 38 ans, dans un accident d'avion au large des côtes du Massachusetts avec sa femme, Carolyn Bessette Kennedy, et la sœur de celle-ci, Lauren Bessette.

Le fils de JFK est une figure populaire au sein du mouvement QAnon, et sa mort a été utilisée pour alimenter des conspirations dans le passé. Ce n'est pas non plus la première fois que sa résurrection a été prédite par le groupe. Déjà en 2019, son retour avait été annoncé lors d'un meeting de Donald Trump.