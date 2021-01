États-Unis : Melania Trump fait ses adieux et appelle ses compatriotes à "choisir la paix"

publié le 19/01/2021 à 10:33

Les États-Unis sont en haleine à la veille de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, le 46e président américain. De son côté, le couple présidentiel a fait ses cartons avant de rejoindre sa résidence en Floride. La First lady a fait ses adieux tout en condamnant les violences survenues au Capitole le 6 janvier dernier.

"Servir comme Première dame a été le plus grand honneur de ma vie", a déclaré Melania Trump, lundi 18 janvier. "En toutes circonstances, je demande aux Américains d'être les ambassadeurs du meilleur et de se concentrer sur ce qui nous rassemble", a-t-elle ajouté, appelant ses compatriotes à "choisir l'amour plutôt que la haine, la paix plutôt que la violence et les autres plutôt que sa personne".

La Première dame vit ses dernières heures à la Maison Blanche avant de passer le relais à Jill Biden. La passation de pouvoir se fera sous très haute surveillance demain, tandis que Joe Biden a déjà rectifié une des dernières annonces de Donald Trump. Le président sortant avait assuré que les frontières seront rouvertes aux Brésiliens et aux Européens à partir du 26 janvier. Une annonce corrigée par l'administration du nouveau président démocrate qui a indiqué que ce dispositif n'était pas à l'ordre du jour.