publié le 19/01/2021 à 07:39

Mercredi 20 janvier, Joe Biden sera le 46e président des États-Unis. Les services de sécurité du pays sont sous tension. La grande crainte de ces dernières heures, c'est qu'un membre des forces de l'ordre soit infiltré. Le dispositif de sécurité est très impressionnant et la ville se voit de plus en plus barricadée. Résultat : les failles potentielles pendant la cérémonie d'investiture pourraient venir de l'intérieur. Des personnes qui seront à l'intérieur de ce sanctuaire que sera le Capitole.

Le nombre d'invités a été réduit : seuls les 535 membres du congrès seront présents. Chacun a droit à une invitation et sera soumis à des vérifications. Mais désormais, la question des forces de l'ordre se pose. Pour l'heure, aucun militaire ou policier ne semble suspect en particulier, mais le secret service étudie toutes les options.

Depuis plusieurs jours, le FBI revoit les antécédents de tous les gardes nationaux déployés à Washington pour mieux se préparer à la cérémonie d'investiture. Or, il y a 25.000 officiers mobilisés. Vous imaginez la tache ! Il s'agit de vérifier qu'aucun d'entre eux n'a fait l'objet d'une condamnation ou d'un signalement. Les services du FBI vérifient également si l'un des gardes nationaux aurait tenu des propos sur les réseaux sociaux qui pourraient le relier un groupes extrémiste.

La peur de l'ennemi intérieur

Depuis l'assaut au Capitole, l'idée que le danger puisse venir d'autres citoyens a profondément bouleversé les Américains qui craignent désormais l'ennemi intérieur. Un habitant de Washington racontait encore lundi que cette idée le terrifiait et que les populations doivent se méfier de leurs propres compatriotes.

Il ne faut pas oublier que des policiers ont été entendus, certains suspendus provisoirement après les événements du 6 janvier. De fait, des officiers ont montré des comportements suspects, en laissant passer les émeutiers ou se laissant prendre en selfie avec des assaillants. Est-ce qu'il s'agit d'acte de complaisance ou de complicité réel ? En tous cas, ces attitudes inquiètent.

Parmi les Américains qui sont entrés de force dans le Capitole, on a retrouvé des anciens militaires, des policiers à la retraite ou des pompiers. Résultat : les autorités estiment que des militaires ou membres des forces de l'ordre pourraient être impliqués.

La répétition de la cérémonie annulée

Le secret service est donc sur les dents. Ce mardi matin, une répétition de la cérémonie a été annulée car de la fumée a été aperçue à quelques rues. C’était en fait un départ de feu : une tente d'une SDF qui s'est enflammée. Tout le monde a été mis à l'abri. C'est dire la tension qui règne en ce moment dans la capitale américaine.

Par ailleurs, le FBI a ouvert deux enquêtes pour déterminer si les assaillants du 6 janvier n'auraient pas bénéficié d'appui extérieur ? Une concernerait un Français, selon la chaîne NBC. Un extrémiste qui était présent au Capitole le 6 janvier aurait reçu un mystérieux versement de 500.000 dollars en Bitcoin. En remontant sa trace, il apparaît que le versement serait parti ou serait passé par un programmateur informatique français, décédé depuis. Il n'est pas précisé si ce programmateur français était en France.

Une autre piste mystérieuse : une femme est recherchée par le FBI. Elle est soupçonnée d'avoir emporté un ordinateur ou un disque dur de la speaker démocrate Nancy Pelosi. Elle pourrait avoir tenté de le revendre cet ordinateur, qui doit contenir des contenus très sensibles, à la Russie. De son côté, la mère de la suspecte a déclaré que sa fille s'était enfuie de la maison juste après l'attaque du Capitole. Une attaque qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets.