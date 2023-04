La situation est un peu confuse à Mayotte. La police est très occupée à gérer les affrontements qui éclatent sur l'île. La caserne de pompiers de Kawéni a été caillassée dans la nuit de lundi à mardi 25 avril et des affrontements épars sont toujours en cours.

Dans le quartier de Majicavo, l'opération de destruction prévue ce mardi 25 avril a été reportée, suite à une décision judiciaire du tribunal de Mayotte. Mais pour le reste, l'opération Wuambushu continue sans que les habitants sachent précisément les quartiers visés par les destructions.

Des destructions qui s'annoncent difficiles puisqu'il sera impossible d'expulser les individus en situation irrégulière qui y vivent. En effet, Les Comores refusent toujours les expulsés de Mayotte, ce qui empêche l'un des principaux objectifs de l'opération.

Une destruction sur fond de racisme

Salim Mdéré, premier vice-président du conseil départemental de Mayotte, a qualifié les jeunes Comoriens de "terroristes", ajoutant "qu'à un moment donné, il faut peut-être en tuer". Des paroles graves qui reflètent le fort sentiment d'exaspération qui règne à Mayotte. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui tend à se radicaliser avec l'opération Wuambushu.

D'un côté, il y a des jeunes qui refusent de voir leurs parents expulsés et leur maison détruite et de l'autre, il y a des forces de l'ordre qui tentent de riposter et au milieu de tout cela, il y a la population mahoraise qui paye les pots cassés. Preuve s'il en fallait du climat social tendu qui règne sur l'île.



