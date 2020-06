Marsha P. Johnson : qui est cette figure de la lutte pour les droits des LGBT ?

publié le 30/06/2020 à 07:06

En ce dernier jour du mois des fiertés, Google dédie son Doodle à Marsha P. Johnson. Née le 24 août 1945 et morte le 6 juillet 1992, Marsha P. Johnson était une militante pour les droits des personnes trans et plus largement de la communauté LGBTQ+.

Elle a notamment joué un grand rôle dans les émeutes de Stonewall. Cette série de manifestations, qui a eu lieu en juin 1969 à New York, est considérée comme le point de départ du militantisme LGBT aux États-Unis, et par la suite à travers le monde.

Afro-Américaine, transgenre, travailleuse du sexe... Marsha P. Johnson n'a jamais cessé de se battre, poursuivant son engagement dans les années 1980, dans les rangs d'Act Up, association luttant contre le sida.

En juillet 1992, le corps de Marsha est retrouvé dans l'Hudson River. Si les autorités concluent à un suicide, ses proches contestent cette version assurant qu'elle n'était pas suicidaire et surtout qu'elle a été harcelée non loin de l'endroit où elle a été retrouvée.

Son histoire a été racontée dans plusieurs documentaires dont Marsha P. Johnson : Histoire d'une légende (2017) sur Netflix.

Google rend hommage à Marsha P. Johnson Crédit : Google