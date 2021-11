Mandela : sa sortie de prison est un "jour de mondialisation heureuse", dit Durpaire

Le 11 février 1990, le monde célèbre la libération de Nelson Mandela, emprisonné pendant plus de 20 ans dans une prison de l'apartheid. Il devient l'apôtre de la liberté, un symbole, un homme qui donnera un nouveau souffle à son pays et mettra un terme à l'apartheid.



"Pourtant, on a l'impression que beaucoup d'autres pays ont abandonné l'apartheid avant l'Afrique du Sud. C'est resté un bastion finalement de l'apartheid", démarre Flavie Flament au micro de Jour J. François Durpaire, historien et spécialiste des États-Unis, explique : "Parce que ce jour de février 1990, il y a quelque chose qui s'est passé trois mois avant, c'est un jour de mondialisation heureuse (...) à cette époque-là il y a eu la chute du Mur de Berlin et trois mois après, la libération de Nelson Mandela", poursuit-il.

"Ces deux dates, elles sont très liées parce que le monde n'est plus divisé entre Est et Ouest, parce que Nelson Mandela ne peut plus passer comme un dangereux communiste notamment aux yeux des Américains qui continuent à soutenir très longtemps le système d'apartheid", ajoute François Durpaire.

Avec le monde qui change, "Il n'y a plus aucune raison que Nelson Mandela reste en prison. Ça paraît totalement anachronique. D'ailleurs aux États-Unis, il y a des députés, des sénateurs afro-américains qui se sont organisés au Congrès, dans ce qu'on appelle le Black Caucus pour dire que les États-Unis sont un pays de liberté et qu'on ne peut pas soutenir un pays finalement qui ressemble à l'Amérique des années 50-60 contre laquelle Martin Luther King combattait", décrit encore le spécialiste.

