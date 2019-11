Mur de Berlin : la "liberté", un combat "plus actuel que jamais" pour Merkel

publié le 09/11/2019 à 14:05

La cérémonie commémorant les 30 ans de la chute du mur est restée simple, en l'absence du secrétaire d'État américain Mike Pompéo, reparti la veille et d'Emmanuel Macron, qui doit arriver dimanche soir. Angela Merkel a pris la parole dans la chapelle de la Réconciliation, symbole de la fin la division de la ville du temps du Rideau de fer.

Elle a d'abord déposé une bougie au mémorial des victimes après avoir piqué des roses de toutes les couleurs dans des vestiges du mur, en compagnie de jeunes européens. La chancelière, née en Allemagne de l'Est, a brièvement pris la parole ensuite pour rappeler l’importance des "valeurs qui fondent l'Europe, la liberté, la démocratie, l'égalité", combat "plus actuel que jamais".

Dehors, les touristes continuent d’affluer. Axel, dont le père a vécu dans l'Allemagne de l'Est, est venu de Nice avec ses deux enfants. Il se souvient du mois de novembre 1989 : "On a découvert un pan de notre famille qu’on ne connaissait pas. On a envie que nos enfants aient conscience de l’importance du moment" confie-t-il au micro RTL.



