Martin Luther King : ce détail qui a permis à son discours de devenir historique

Sur les marches du Lincoln Mémorial, à Washington, Martin Luther King, fait un rêve. Nous sommes le 28 août 1963. Ce rêve, c'est celui que ses 4 petits-enfants vivent un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. La foule, parmi laquelle on trouve Joséphine Baker ou encore Bob Dylan, est littéralement transportée par ce discours contre le racisme qui empoisonne les Etats-Unis.

Pourtant, ce discours n'était en rien prédestiné à devenir l'un des plus importants de l'Amérique moderne et du monde au XXè siècle. "C'est un discours très scolaire au départ, écrit avec des bribes d'autres discours qu'il avait déjà fait, raconte François Durpaire, historien et spécialiste des Etats-Unis. Il met en avant l'écart considérable entre le mythique rêve américain promis à tous et la situation actuelle des noirs américains".

Mais c'est une personne qui va aider Martin Luther King à faire entrer définitivement ce discours dans l'histoire : Mahalia Jackson. Chanteuse, également militante des droits civiques, elle insiste auprès de Martin Luther King et lui dit : "raconte ton rêve !". Martin Luther King se lance alors dans célèbre anaphore, "I have a dream", qui résonne encore aujourd'hui. "En anglais, avec sa voix, cette répétition soulève les foules, c'est quelque chose d'exceptionnel, il était la bonne personne au bon moment", continue François Durpaire.

Martin Luther King ne lit alors plus son texte, et devient un véritable leader, porté par une foule acquise à sa cause. Un discours, devenu l'un des plus grands de l'histoire, soutenu même par un certain... John Fitzerald Kennedy.

François Durpaire, historien spécialiste des Etats-Unis.