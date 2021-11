Nelson Mandela, l'apôtre de la liberté célébré dans le monde entier

Nelson Mandela et son épouse Winnie Mandela, le jours de sa libération le 11 février 1990

Nous sommes le 11 février 1990. Le vieux monsieur aux cheveux blancs qui avance lentement vers la foule cligne des yeux. C’est éclatant, c’est aveuglant, la liberté, plus encore que le soleil radieux qui accompagne cette journée historique en Afrique du Sud. Aujourd’hui, Nelson Mandela, le visage de la lutte contre l’apartheid, est un homme libre.

Vêtu d’un costume gris rayé, d’une chemise blanche, et d’une cravate bleue, Nelson Mandela marche, digne et ému, en donnant la main à son épouse Winnie. La foule est en délire, hurle de joie. "Freedom ! Freedom !", clame-t-elle pour accompagner celui que l’on surnomme Madiba sur le chemin de sa nouvelle vie, loin des barreaux derrière lesquels il vient de passer plus de 27 ans.

Il avait 45 ans quand il avait été arrêté en 1963. À l’issue du procès de Rivonia, il avait été condamné à la prison à perpétuité. Aujourd’hui, il en a 72.

Quel pays Mandela va-t-il trouver à sa libération ?

L’Afrique du Sud, sa patrie pour laquelle il s’est battu, est le dernier bastion d’une aberration que l’on appelle Apartheid, un système qui garantissait l'hégémonie d'une petite minorité blanche sur le reste de la population. Un vestige de l’exploitation coloniale, qui remonte au milieu du XVIIe siècle. Les toilettes publiques, les restaurants ou les plages étaient réservés aux blancs, à ceux que l’on appelle les Afrikaners, les enfants de colons qui revendiquaient leur domination.

En ce 11 février 1990, voir ces blancs rejoindre les noirs dans le cortège enthousiaste à la sortie de la prison est bien la preuve que les temps ont changé. D’ailleurs, si Nelson Mandela, le plus vieux prisonnier politique au monde, est libre aujourd’hui, c’est grâce à un homme blanc, Frédérik de Klerk, président de l’Afrique du Sud, qui hier a créé l’évènement devant plus de 600 journalistes accrédités.

Dans la foulée, Frédérik de Klerk légalise le Congrès national africain (ANC) interdit depuis trente ans, ainsi que les autres mouvements anti-apartheid, car li a compris que Mandela est le seul qui pourra faire recouvrer la paix à un pays si longtemps divisé par l’Apartheid. Mandela s’est exprimé en faveur de "compromis" pour "apaiser" l’inquiétude des Blancs face aux risques de la domination noire. Ensemble, ils rédigeront une nouvelle Constitution qui mettra fin au régime d’apartheid et permettra l’établissement d’une démocratie multiraciale.

Mandela, l'apôtre de la liberté

En prison, Nelson Mandela est devenu une icône, un apôtre de la liberté, célébré dans le monde entier. Pourtant, il fût un temps où la question de la lutte armée s’était posée pour lui. C’était au début des années 60. Des bombes avaient explosé dans des installations électriques et des bureaux du gouvernement à Johannesburg, Port Elizabeth et Durban. Aujourd’hui, le hors-la-loi est devenu un leader responsable, sans lequel l’Afrique ne peut avancer.

En 1993, Nelson Mandela et Frédérick De Klerk recevront le prix Nobel de la paix. Des élections libres seront organisées le 27 avril 1994. Mandela sera le nouveau président d’une nouvelle Afrique du Sud. Il formera un gouvernement de réconciliation nationale avec plusieurs partis, dont le Parti national, celui des Afrikaners.

Portrait et vie aujourd'hui dans Jour J de 20h à 21h sur RTL d’un homme qui aura trouvé la lumière dans l’ombre d’un cachot avant de la rendre à son pays tout entier. Notre invité sera François Durpaire, historien et spécialiste des États-Unis.