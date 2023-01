Mali, Centrafrique, Burkina faso... Pourquoi l'armée française quitte-t-elle ces pays africains ?

L'Armée française serait-elle devenue indésirable aux yeux des dirigeants burkinabés et priée de faire ses valises, d'ici à un mois ? Après avoir quitté le Mali et la Centrafrique, les soldats français s'apprêtent en effet à quitter le Burkina Faso. C'est le troisième pays africain que les soldats français quittent en quelques mois.

Il est intéressant de voir les similitudes entre le Mali et le Burkina Faso, qui connaissent des attaques djihadistes depuis des années, une force militaire française contestée, des coups d'État et des rapprochements avec Moscou. La présence française se réduit donc encore un peu dans nos anciennes colonies. Mais il ne faut pas oublier que 3.000 soldats français sont toujours présents au Sahel, répartis sur des bases au Niger, au Tchad et en Mauritanie.

Alors, leur présence peut-elle être remise en cause également ? Difficile à dire, mais il est clair que dans l'ouest de l'Afrique, la Russie mène depuis des mois des campagnes agressives de désinformation à l'égard de la présence française. D'où la volonté de la France de réorganiser ces dispositifs en Afrique pour qu'ils soient moins visibles. En gros, venir en appui, plutôt qu'en première ligne dans la lutte contre les groupes djihadistes. Faire profil bas, en quelque sorte, pour garder sa zone d'influence.

