Un avion de ligne de la compagnie privée locale Precision Air s'est abîmé dans le lac Victoria, au Nord de la Tanzanie, a-t-on appris de l'AFP ce dimanche 6 novembre. L'appareil était en phase d'approche de la ville de Bukoba, située au bord du plus grand lac d'Afrique, et transportait à son bord 43 personnes, dont 39 passagers, selon de premières indications fournies par les pompiers et les services de secours. Pour l'heure, le bilan, d'abord porté à trois morts est passé à dix-neuf victimes dans l'après-midi. "Les opérations de sauvetage se poursuivent", ont encore précisé les équipes de secours.

L'avion de type ATR 42-500 effectuait un trajet depuis Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, lorsqu'il s'est "s'est écrasé dans l'eau à environ 100 mètres de l'aéroport", a déclaré William Mwampaghale, commandant de la police régionale, à la presse depuis l'aéroport de Bukoba.

D'après les déclarations du commissaire régional Albert Chalamila, 26 personnes ont pu être secourues, avant d'être transportées à l'hôpital dans la matinée. Sur Twitter, la présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassanes, a exprimé ses condoléances aux victimes de l'accident, ainsi qu'à leurs proches, et appelé à conserver son calme tandis que les opérations de sauvetage suivent leur cours.

Des vidéos filmées sur place, montrant des sauveteurs près de la queue de l'avion, en grande partie immergé, tentant de récupérer les survivants, ont déjà fait le tour du réseau social.

