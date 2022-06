Majorité relative : depuis Bruxelles, Macron vante les "majorités constructives"

L'Europe comme modèle parlementaire ? La situation politique hexagonale actuelle est "affreusement banale au niveau européen", n'a pas manqué de souligner Emmanuel Macron, vendredi 24 juin depuis Bruxelles. "Sur l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition, certains avec cinq, six ou sept partenaires", a-t-il ainsi rappelé. "La France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue d'ailleurs en 1988", a aussi nuancé le président français, qui a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Emmanuel Macron s'est ainsi dit "très confiant" de pouvoir bâtir des "compromis" et des "majorités constructives", comme en Allemagne ou en Italie, avec "l'ensemble des partis de gouvernement". "Je crois que c'est ce que l'Italie comme l'Allemagne font et c'est ce que nous ferons (...) avec l'ensemble des partis de gouvernement, de pouvoir bâtir soit une coalition soit (des) accords sur des textes pour avancer sur un agenda clair", a-t-il ainsi déclaré à l'issue du sommet européen.

"On ne peut pas, dans le même temps, considérer que notre Europe doit être une Europe démocratique et forte, et déplorer le fait que la plupart des gouvernements et des parlements reflètent la vitalité démocratique de nos pays", a-t-il aussi affirmé. "Il a pu m'arriver qu'on me reproche d'avoir trop de pouvoir parce que des majorités trop claires".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info