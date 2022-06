Union européenne : qu'est-ce que la "Communauté politique européenne" voulue par Macron ?

À Bruxelles suite et fin du sommet européen. Il est ce vendredi 24 juin question de sécurité aimantaire et d'énergie. Jeudi, Emmanuel Macron a échangé et ses homologues ont échangé autour de l'idée d'une Europe élargie : la "communauté politique européenne". Quel intérêt ? Est-ce une couche supplémentaire ?

Il s'agit en fait de créer une nouvelle force géopolitique face à la Russie, basée sur les valeurs de démocratie, de dire à tous: "vous faites partie de la famille européenne tout de suite", sans passer par le frustrant processus de la candidature, de discuter ensemble par exemple sur l'approvisionnement énergétique, sur la lutte contre la criminalité organisée d'une manière plus souple, d'introduire le libre-échange européen tout doucement chez nos voisins.

Alors dans cette confédération européenne, on trouverait les Vingt-sept bien sûr, plus tous les candidats qui veulent entrer dans l'Union européenne : de l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie à la Bosnie-Herzégovine, en passant par l'Albanie, les Balkans occidentaux, plus la Norvège et la Suisse, nos deux puissants voisins. Après le Brexit, pourquoi ne pas intégrer le Royaume-Uni dans cette nouvelle entité ? Et un gros point d'interrogation sur la Turquie. Première réunion envisagée à Prague à l'automne prochain.

