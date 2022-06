Législatives 2022 : Macron désavoué, les secrets d'une folle semaine à l'Élysée

Le sujet du jour. Trois jours se sont écoulés entre les résultats des législatives et la prise de parole d'Emmanuel Macron. La coalition présidentielle n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée. Depuis, l'exécutif tâtonne sur la nouvelle stratégie à adopter pour lancer le second quinquennat.

"Il faudra bâtir des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert si je puis dire, dans une volonté d’union et d’action pour la nation", déclarait le chef de l'État lors de son allocution.

Pourquoi en parle-t-on ? Quelle est l'ambiance post-électorale à l'Élysée ? Le président était-il préparé à de tels résultats ?



Analyse. "Emmanuel Macron est sonné, car bien sûr la majorité relative avait été envisagée mais peut-être pas avec cette ampleur-là. L'ampleur de la claque n'était pas attendue. Il est sonné mais il essaie de ne rien montrer, c'est ce que nous disent les personnes qui étaient à la soirée avec lui. Il ne parle pas beaucoup. Il reste globalement silencieux mais il essaie, tout de même, de donner le change et montrer que quoi qu'il arrive, il est le président, il doit être toujours debout, prêt à affronter la suite", explique William Galibert, journaliste au service politique de RTL.





