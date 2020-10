publié le 09/10/2020 à 18:15

Près de quatre ans après son enlèvement au nord du Mali, Sophie Pétronin est libre. Elle a atterri aux alentours de 14 heures ce vendredi 9 octobre sur le sol français, où elle a retrouvé sa famille.

"Ému", son mari, Jean-Pierre Pétronin, s'est confié à RTL. Il raconte notamment ce qu'il sait des conditions de libération de Sophie Pétronin. Alerté lundi 6 octobre au matin par des premières révélations de certains médias (dont RTL), il a attendu jusqu'au jeudi soir avant d'avoir la confirmation que sa femme était libérée.

Selon lui, "personne n'a parlé de rançon aux islamistes". Il assure que l'exécutif français a précisé que "c'est bien la présidence malienne qui a fait libérer" Sophie Pétronin, l'homme politique malien Soumaïla Cissé, ainsi que deux otages italiens. Les conditions des négociations restent floues. Jean-Pierre Pétronin parle de "200 prisonniers islamistes qui seraient libérés", mais précise que les chiffres varient selon les sources.

Jean-Pierre Pétronin dit, comme sa femme, ne pas avoir de colère contre le gouvernement. Il assure avoir remercié Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, venus accueillir Sophie Pétronin au pied de son avion. "Comme nous disait monsieur Macron, il y a des choses que l'on peut et des choses que l'on ne peut pas vous dire", déclare-t-il. "Pour mon fils, ça n'a pas toujours été facile. Il s'est bagarré avec le gouvernement", concède le mari de Sophie Pétronin.

En tous cas, il l'assure, l'humanitaire de 75 ans est apparue aujourd'hui en bonne santé. Elle a parlé "pendant une heure et demie" au président de la République et au ministre des Affaires étrangères, et a promis de retourner au Mali.