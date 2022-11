Liban : pourquoi le choléra fait-il son retour dans le pays ?

Le Liban, déjà en proie à l'une des pires crises économiques au monde, est désormais touché par le choléra. Les premiers cas sont apparus en octobre, dans la foulée de l'épidémie qui sévit en Syrie.

Cette maladie qui déclenche vomissements et diarrhées peut être mortelle en l'absence de traitement. L'OMS a déjà enregistré 2.700 cas et une vingtaine de morts. Les autorités craignent une épidémie à grande échelle et ont commencé à vacciner dans les régions les plus touchées.

Glacière sous le bras, Rima volontaire d’une ONG libanaise sillonne les villages de l'Akkar épicentre de l’épidémie Assise sur une chaise en plastique, Chérine 21 ans vient d’avaler sa première dose : "J’ai entendu dire que beaucoup de gens meurent à cause de vomissements, ils sont déshydratés. J’ai fait le vaccin pour ne pas finir comme eux. C’est pour ça."

À côté d’elle, Fatmé est venue avec ses huit enfants, "pour qu’ils aient une meilleure unité. On n’a pas les moyens d’aller à l’hôpital".

Comment expliquer une telle épidémie ?

Dans cette région frontalière de la Syrie, l’État libanais ne fournit pas d’eau potable, ni d’électricité, les égouts se déversent dans la nature et les déchets ne sont pas ramassés.

Résultat : les cours d’eau sont pollués. Mais ici pas question d’acheter de l’eau en bouteille, 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté et doit se contenter de sources contaminées pour les besoins quotidiens.

Dans le village le plus proche, le maire, Omar El Hayek, est impuissant. "Les habitants boivent l’eau du puits et cette eau est parfois polluée", explique-t-il. "Cette eau, les gens l’utilisent pour tout, pour boire, se laver, cuisiner… Ils n’ont pas le choix. Il faut traiter les eaux usées qui sont la principale source de pollution et l’État doit nous fournir de l’eau qui soit propre à la consommation. Pour enrayer l’épidémie, les Nations Unies et l’OMS ont lancé des appels d’urgence aux dons.

