publié le 01/09/2020 à 08:25

Tracy Chamoun, femme politique libanaise, était ambassadrice du Liban en Jordanie. Elle est l'une des premières responsables de haut rang à démissionner pour dénoncer "l'incurie" et "l'incompétence" du pouvoir, après l'explosion à Beyrouth du 4 août dernier. Aujourd'hui elle envisage de retourner durablement à Beyrouth pour participer à la reconstruction de son pays. "On va vers la famine", déclare-t-elle au micro de RTL ce mardi 1er septembre.

"Je crois à un gouvernement de sauvetage, répond Tracy Chamoun alors qu'Emmanuel Macron, en visite au Liban, réclame un "gouvernement de mission". On est dans une situation vraiment terrible. On va vers la famine. 50 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. On a besoin de gens au pouvoir qui ont la confiance de la population".

"Je suis rentrée [à Beyrouth] deux jours après l'explosion et c'était apocalyptique, se souvient l'ex-ambassadrice. Les gens étaient déboussolés, confondus, en douleur, perturbés profondément. Mais deux jours après, les jeunes du Liban, tous, balayaient, nettoyaient, s'étaient mis au service du pays. Cela me donne beaucoup d'espoir. C'est une génération qui est tellement mieux que nous...".

"Cette explosion, c'était trop pour moi", explique la démissionnaire qui entend rentrer au Liban dès que possible. "C'était la mise en évidence de l'échec de l'État libanais, un échec que je touchais tous les jours par mon travail. Avant qu'il n'y ait le gouvernement d'une couleur, ils essaient de faire un gouvernement de pacte national. Mais les partis ne sont d'accord sur aucun sujet. Donc ils sont toujours en train de se bloquer. Alors comment réaliser des projets ? Aller de l'avant ?".

"Je pense que la France a toujours joué un rôle très très important, réagit Tracy Chamoun à la visite d'Emmanuel Macron. Nous avons besoin d'un rôle international de supervision et de support pour les demandes du peuple libanais. Nous ne voulons pas que les gouvernements externes viennent et soient en connivence avec les gens corrompus du Liban".