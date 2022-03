INFO RTL - Les braqueurs du tournage de Lupin à Nanterre interpellés et mis en examen

Les images étaient dignes d’un film de gangsters et la vingtaine d’assaillants du tournage de Lupin, cagoulés et dissimulés sous des capuches, s’étaient visiblement cru intouchables le 25 février dernier. Il n’aura pourtant fallu que deux semaines aux enquêteurs du SDPJ des Hauts-de-Seine pour identifier et interpeller une partie d’entre eux.

D’après les informations de RTL, les perquisitions ont permis de retrouver une partie du matériel dérobé. À l’issue des interpellations, sept hommes ont été mis en examen vendredi 11 mars pour vol en bande organisée avec arme et recel, indique le parquet de Nanterre. Tous sont originaires de différentes cités du département, la plupart sont connus pour vols, violences ou trafic de stupéfiants, mais l’âge de certains a frappé les enquêteurs : 13 ans pour le plus jeune. Trois d’entre eux ont été incarcérés d’après le parquet.

Le 25 février, aux alentours de 15 heures, une bande composée de vingt individus cagoulés s’abattait sur le tournage de la série consacrée au gentleman cambrioleur dans le quartier Pablo Picasso de Nanterre, accompagnée d’une série d’explosions de mortiers d’artifice. Le service d’ordre prenait immédiatement la fuite avec l’ensemble de l’équipe dont l’acteur Omar Sy rapidement placé en sécurité.

Aucun blessé n'était à déplorer lors de cette attaque en règle mais les braqueurs avaient réussi à faire main basse sur une partie du matériel laissé sur place : optiques de cinéma, écrans, batteries, outils, mais aussi des effets personnels comme des téléphones et des portefeuilles. Au total, 200.000 euros de préjudice.

Netflix avait refusé la proposition de patrouilles

Une équipe de malfaiteurs qui n’avait visiblement pas bien relu les romans policiers de Maurice Leblanc. Très vite, les investigations techniques menées par les enquêteurs de la PJ ont mis à jour de nombreux indices : empreintes, ADN, identifications vidéos, localisations de téléphones. Mercredi 10 mars au matin, les policiers ont forcé les portes des domiciles de sept suspects bien connus, selon l’expression consacrée. Chez l’un d’entre eux, selon nos informations, du matériel dérobé sur le tournage et un fusil à pompe ont été découverts.

Placés en garde à vue, la plupart des interpellés auraient reconnu leur présence sur les lieux tout en minimisant leur participation. Tous ont pourtant été mis en examen. Selon une source policière, l’équipe de Netflix avait refusé la proposition de patrouilles pour sécuriser le tournage et avait privilégié le recrutement d’un service d’ordre local.