La colère ne retombe pas en Iran, où c'est le dixième jour de contestation dans la rue. Un mouvement de protestation débuté après la mort de Masha Amini, cette jeune femme qui avait été arrêtée par la police des mœurs pour avoir laissé dépasser quelques cheveux de son voile islamique. Ce dimanche, le régime a prévenu qu'il ne ferait preuve d'"aucune indulgence" vis-à-vis des manifestants. Ce week-end, une autre femme de 20 ans, Hadis Najafi, est morte, alors qu'elle manifestait sans voile.

Les images ont largement circulé sur Internet, où sa résistance est devenue un symbole. Ainsi, sur la première photo, on peut la voir poser comme elle ferait sur les réseaux sociaux. Sur la deuxième, on la voit s'attacher les cheveux, elle ne porte pas de voile et s'apprête à manifester contre l'oppression faite aux femmes en Iran. Sur la dernière, du sang et un visage tuméfié. Selon des activistes iraniens, elle a reçu six balles dans le corps.

L'ONG Iran Human Rights recense 54 morts dans les manifestations de ces dix derniers jours, 41 selon les chiffres officiels. Tous à cause de la police iranienne qui tire sur la foule. Le régime a essayé de couper Internet. Peine perdue, les images ont déjà fait le tour du monde.

Sur une quatrième photo, elle porte le voile, le visage sans expression, elle est posée sur son cercueil.

À écouter également dans ce journal

EELV - Julien Bayou annonce sa démission du Secrétariat national des Verts. Soupçonné des violences psychologiques contre son ex-compagne, Julien Bayou avait été publiquement dénoncé par Sandrine Rousseau.

Italie - Giorgia Meloni et sa coalition ultra conservatrice remporte les élections législatives, et s'apprêtent à diriger le pays. Une première depuis 1945.

Football - Les Bleus ont été battus 2 buts à 0 par le Danemark, ce dimanche à Copenhague. Il s'agissait du dernier match avant la Coupe du monde au Qatar.

