Les infos de 8h - Intempéries en Italie : "en une fraction de seconde, le fleuve était partout", raconte une survivante

L'équivalent de 6 mois de pluies est tombé en deux heures dans la région des Marches, dans le centre de l'Italie, dans la nuit de jeudi 15 à vendredi 16 septembre. Le dernier bilan fait état d'au moins onze morts.

La population est sous le choc, la violence des éléments est encore dans les esprits des habitants de la province d'Ancône, grand port sur l'Adriatique. "En une fraction de seconde, le fleuve était partout. Il a envahi nos garages, nos caves", raconte une habitante, sauvée de la noyade par les pompiers. "J'ai retrouvé 10 voitures dans mon jardin, je ne sais pas à qui elles appartiennent. Le fleuve était presque à sec, comment est-ce que cela peut arriver ?", questionne-t-elle.

Vendredi après-midi, le Premier ministre Mario Draghi s'est rendu dans l'un des villages les plus touchés par les inondations, rencontrant les familles de victimes et promettant une reconstruction rapide. "Si on ne s'attaque pas au problème hydrogéologique, il sera difficile, voire impossible, de rétablir la confiance des habitants de la région", a-t-il affirmé.

À écouter également dans ce journal

Distribution - Intermarché accuse Danone de "profiter de la crise" pour faire des bénéfices et notamment sur ses bouteilles d'eau. Pour le président du groupement Les Mousquetaires - Intermarché, les 12% de hausse réclamés ne sont pas justifiés.

Patrimoine - Les monuments français ouvrent ce week-end lors des Journées européennes du patrimoine. L'une des stars de cet événement est le palais de l'Élysée à Paris, pour la visite duquel se sont inscrites plus de 10.000 personnes.

Moto - Le Bol d'Or fête son centenaire sur le circuit Paul-Ricard du Castellet (Var), ce week-end. Plus de 70.000 personnes sont attendues. La BMW officielle s'est adjugée la pole position de cette 85e édition.

