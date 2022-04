Afrique du Sud : le bilan des inondations dépasse la barre des 300 morts

Selon un nouveau bilan publié dans la soirée du mercredi 13 avril, les pires inondations jamais enregistrées en Afrique du Sud ont fait plus de 300 morts. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la côte est du pays ont dévasté des milliers de maisons, routes et ponts à Durban, grand port africain et épicentre de la catastrophe.

"Le bilan des inondations dans le Kwazulu-Natal (KZN, est) s'élève à 306 morts", a déclaré un porte-parole du bureau de gestion des catastrophes. Les plus importantes précipitations enregistrées depuis plus de 60 ans dans la région ont laissé derrière elles un paysage de désolation. "Les ponts se sont effondrés. Les routes se sont effondrées. Des gens sont morts. Notre peuple est blessé. C'est une catastrophe aux proportions énormes", a déclaré le président Cyril Ramaphosa qui s'est rendu auprès des familles endeuillées.

Les autorités locales ont déclaré faire face à un afflux de corps dans les morgues. Les recherches sont menées depuis plusieurs jours par des secouristes qui décrivent "un cauchemar", des dizaines de personnes sont encore portées disparues. L'armée a été mobilisée.