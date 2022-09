Intermarché accuse Danone de "profiter de la crise" pour faire des bénéfices et notamment sur ses bouteilles d'eau des marques Évian, Volvic et Badoit. Pour le président du groupement Les Mousquetaires - Intermarché, Didier Duhaupand, les 12% de hausse réclamés, ne sont pas justifiés.

Pour Didier Duhaupand, Danone, comme d'autres entreprises, profiterait de la crise pour restaurer des marges qui auraient disparu. Pour étayer ses propos, le directeur rappelle que le groupe Les Mousquetaires produit aussi des bouteilles d'eau de source et indique : "Nous connaissons les prix et demander 12 % de hausse est déraisonnable".

Un discours qui ne passe pas chez Danone. D'abord, parce que les affaires sont les affaires et les négociations n'ont rien à faire sur un plateau de télévision, en l'occurrence BFMBusiness. Ensuite, parce que l'industriel martèle que ses hausses sont justifiées. Ses coûts de production explosent. Les coûts des différents plastiques pour les bouteilles ont pris entre 20 et 25% d'augmentation. Sans oublier le coût du transport, qui a fortement augmenté et des énergies pour faire tourner l'usine de mise en bouteilles.

Une tension et un bras de fer qui ne profitent à personne. Danone a besoin d'Intermarché, c'est un énorme client, indispensable. Mais Intermarché aussi aurait du mal à justifier à sa clientèle qu'il ne vend plus de Badoit, de Vittel ou de Volvic.

