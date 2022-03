Les infos de 8h - Guerre en Ukraine : à quoi ressemble un JT de la télévision russe ?

21 heures : le journal télévisé russe s'ouvre avec le président Vladimir Poutine. À l'écran, "tous ses ministres expliquent comme des braves soldats, chacun dans leur secteur, que tout va bien, que la Russie est autosuffisante et qu'ils sont capables de subvenir aux besoins de la population malgré les sanctions", décrypte Olga, une opposante de 24 ans installée à Paris.

Cette militante de l'association Russie Liberté a suivi l'intégralité du journal télévisé de la première chaîne russe avec RTL. Quand le JT aborde le sujet des sanctions, jamais présentées comme une conséquence de la guerre en Ukraine, c'est pour dire "que l'Occident veut détruire la Russie, pour aveugler la population et qu'elle ne panique pas face à la crise à venir." Pourtant, une inflation de presque 20% est attendue en Russie, selon Olga, d'ici la fin de l'année.

Après 17 minutes de JT, le présentateur aborde les conflits dans le Donbass. "Il explique avoir reçu de nouvelles données sur les habitants de la région qu'ils ont sauvés", traduit Olga. Le mot guerre est, lui, interdit, comme le sujet des bombardements. "Ils parlent d'une opération de sauvetage, c'est ce que la propagande veut faire croire", ajoute la militante.

Des images de soldats russes s'enchaînent, leur artillerie est filmée sous tous les angles. "Ils répètent qu'ils ciblent uniquement les bases des néo-nazis ukrainiens." Le journal se conclut par un reportage sur la ville de Marioupol, en proie aux bombardements quotidiens. "(Les forces russes) aident soi-disant les habitants à sortir de la ville assiégée. Tout est tourné dans le sens où c'est la faute des néo-nazis ukrainiens qui font toutes ces horreurs".

"Le 20 heures russe fait peur, le pouvoir russe joue sur la peur des gens." Pour Olga, la Russie exerce une propagande digne d'un régime totalitaire.

À écouter également dans ce journal

Suisse - Quatre personnes d'une famille française sont morts après s'est jetés de la fenêtre de leur appartement du 7e étage, hier, à Montreux. Isabelle, une voisine, dépeint une famille "secrète", peu sociable et le look étrange de la mère de famille avec "sa cape et sa canne".



Présidentielle - Selon le sondage BVA pour RTL et Orange, le candidat-président Emmanuel Macron obtient 28% des intentions de vote, suivi par Marine Le Pen à 19%, Jean-Luc Mélenchon à 14,5% et Éric Zemmour à 11 %.

Mondial 2022 - L'Italie ratera la Coupe du Monde, pour la deuxième fois de suite, après sa défaite surprise contre la Macédoine du nord (0-1) jeudi à Palerme. L'Équateur et l'Uruguay se sont, eux, qualifiés et iront au Qatar.