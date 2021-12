Crédit : Massimiliano Ferraro / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Les infos de 8h - Automobile : + 33% en un an sur les ventes des deux roues au mois de novembre

Les infos de 8h - Automobile : + 33% en un an sur les ventes des deux roues au mois de novembre

La chute du secteur automobile profite à celui des deux roues qui ne connaît pas la crise, bien au contraire. Avec une hausse spectaculaire de 33% des ventes en novembre par rapport à l'an dernier, la moto et le scooter sont devenus en cette période de pandémie une alternative aux transports en commun mais aussi un symbole de liberté alors que depuis deux ans se multiplient les restrictions.

Dans une concession parisienne, les motos se vendent en effet comme des petits pains. Deux semaines avant le début de l'année 2022, Vincent Lafarge, fondateur de Go2roues, spécialisé dans l'électrique, sait déjà qu'il va faire une année record. Les ventes ont déjà progresses de 30% :"Peut-être qu'il y a trop de règles, peut-être que les gens en ont marre qu'on leur dise où se garer. Cela coûte 4 euros par heure, alors ils se disent d'aller chercher le deux roues car cela permet de rependre la liberté de la ville", explique-t-il.

La défiance envers les transports en commun en période de pandémie joue aussi selon le concessionnaire. De son côté, Mathias, venu pour changer son scooter thermique, explique une décision politique qui l'a poussé à sauter le pas :"L'idée de la mairie de Paris de faire payer le stationnement aux scooters thermiques m'a clairement mis sur la voie des scooter électrique", affirme-t-il, ajoutant que, "si en plus de l'essence à payer, il y a le stationnement, ce n'est plus possible".

Pour autant, les ventes devraient ralentir au début de l'année prochaine. Les délais de livraison s'allongent dangereusement. Le scooter noir flambant neuf de Mathias à par exemple été livré avec trois mois de retard.

À écouter également dans votre journal

Vacance de Noël - C'est le jour J pour certaines familles qui ont décidé de ne pas perdre de temps pour partir en vacances avec un seul objectif : profiter.

Politique - Emmanuel Macron sera l'invité de RTL ce vendredi soir à partir de 19h15. Le Président de la République répondra aux questions des enfants, âgés entre 8 et 11 ans.

Présidentielle 2022 - Christiane Taubira va rompre le suspens. Elle annoncera ce vendredi si elle est ouverte à une primaire à gauche en vue de la prochaine présidentielle en avril 2022.