publié le 29/08/2019 à 08:39

"Arrêtez le coup d'état", scandaient, hier soir, plusieurs centaines d'Anglais devant la résidence du Premier ministre Boris Johnson. Les manifestants protestaient contre la décision du chef du gouvernement de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre prochain. La date butoir du Brexit étant fixé au 31 du même mois, les députés n'auront que deux semaines pour débattre des modalités du départ de l'Europe.

Tous dénoncent un coup de force. L'ancien ministre des Finances Philip Hammond, membre du parti conservateur de Boris Johnson, évoque même un "outrage constitutionnel". "En période de crise nationale, le Parlement doit pouvoir se réunir, demander des comptes au gouvernement et représenter les électeurs. C'est totalement antidémocratique de fermer le Parlement", a-t-il affirmé au micro de RTL.

Depuis l'annonce de la suspension, mercredi 28 août, une pétition pour demander l'annulation de la décision a été mise en ligne. Elle a dépassé le million de signatures en moins de 24h.

À écouter également dans ce journal...

Football - Des supporters niçois ont déployé de nouvelles banderoles homophobes lors de la réception de Marseille à l'Allianz Riviera. L'arbitre, Clément Turpin, a suspendu le match pendant 12 minutes. Une décision saluée par Patrick Vieira, l’entraîneur des Aiglons, mais qui ne fait pas l’unanimité parmi les supporters.

Greta Thunberg - La jeune activiste écologique vient d'arriver à New York, après 15 jours de traversée de l'Atlantique en voilier. La Suédoise doit participer, vendredi 30 août, à un rassemblement lycéen, avant de prendre part, trois semaines plus tard à une grande manifestation devant l'ONU.



Féminicides - Un hommage 97 aux femmes tuées depuis le début de l'année était organisé hier soir à Paris. L'actrice Éva Darlan s'est exprimée à la tribune en critiquant violemment l'attitude du gouvernement et l'inutilité du grenelle annoncé par Marlène Schiappa.