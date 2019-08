publié le 28/08/2019 à 18:43

La Française a décroché mercredi 28 août son quatrième titre de championne du monde de jugo à Tokyo. C'est tout simplement du jamais vu : elle est la première femme à réaliser cet exploit. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'elle revient de loin.

Au-delà d'une finale époustouflante gagnée après 11 minutes de suspens face à la japonaise Miku Tashiro, il y a ce chemin de vie exceptionnel. Clarisse Agbegnenou est une grande prématurée, née avec deux mois d'avance. Un bébé d'à peine deux kilos qui sombrent dans le coma et qui doit être opéré d'une malformation rénale. À son réveil, sa maman raconte que le personnel soignant a applaudi ce premier combat gagné.

Aujourd'hui, ce quatrième titre est aussi un message pour tous les enfants prématurés. Elle est la marraine de l'association SOS Préma. "Je fais ça aussi pour eux, pour leur montrer que même si on est prématuré, on peut aller, on peut être fort et on peut vraiment aller au plus haut de ses rêves, il ne faut rien lâcher", déclare-t-elle.

À écouter également dans ce journal

Commission européenne - Emmanuel Macron a choisi Sylvie Goulard comme commissaire européenne. Cette ancienne eurodéputée étaient ministre des Armées dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe, en 2017.



Yann Moix - Son roman "Orléans" fait double polémique. Il a fait resurgir une querelle familiale virulente, et l'Express exhume des dessins et des écrits antisémites datant de sa période étudiante.

Brexit - Boris Johnson a décidé de suspendre le Parlement entre mi-septembre et mi-octobre. Les parlementaires ne pourront pas débattre du Brexit pendant cinq semaines, alors que l'échéance est fixée au 31 octobre.