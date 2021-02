publié le 02/02/2021 à 08:11

Un témoignage qui donne le frisson, celui d'un retraité de Haute-Savoie qui vient de gagner en justice contre un tour-opérateur britannique. En 2015, cet homme a voyagé en Tanzanie et il a eu le bras arraché par un lion. C'était la nuit, l'animal s'est introduit dans sa tente. L'erreur de surveillance a été retenue par la justice britannique. Il y aura des dommages et intérêts.

"À trois heures du matin, mon épouse a été réveillée par un animal qui l'a poussée avec son museau. Il a mis ses pattes sur son dos puis le lion a dû avancer vers moi, j'étais torse nu. J'ai du sentir sa crinière sur ma poitrine, ça m'a réveillé et je me suis dressé face à la gueule du lion. Il a voulu m'attraper le visage, j'ai résisté. Du coup avec sa patte, il m'a arraché tout l'arrière du bras jusqu'à l'avant-bras. J'ai hurlé un cri bestial et le lion a eu peur et il s'est reculé de quelques mètres. On s'est rendus compte que le guide qui devait s'occuper de la surveillance dormait tranquillement dans sa tente."

À écouter également dans ce journal

Météo - En raison notamment de la tempête Justine et des fortes précipitations qui l'ont accompagnée, Météo France a placé la Corrèze en vigilance rouge lundi soir.

Vaccin - Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé, ce lundi que les pharmaciens seront "mobilisés dans la campagne de vaccination", une fois que le vaccin AstraZeneca sera disponible en France.

Faits-divers - Des magistrats se sont fait contrôler à Paris alors qu’ils mangeaient dans un restaurant clandestin, ce vendredi 29 janvier. Ils ont écopé chacun d’une amende de 135 euros.