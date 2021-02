Météo : comment se protéger face aux risques d'inondations ?

publié le 02/02/2021 à 06:31

D'intenses pluies continuent de s'abattre sur la France après le passage de la tempête Justine, en cette fin du mois de janvier 2021. Météo France a une nouvelle fois émis une alerte orange vigilance crues ce lundi 1er février dans 21 départements. De son côté, la préfecture de Gironde note que "des débordements sont attendus dans les secteurs du Verdon, de Paulliac, de Bordeaux et de Libourne".

Comme le souligne le site officiel du gouvernement, "l’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal". Pour se protéger, l'État recommande d'effectuer quelques gestes avant une possible inondation. Parmi eux : bien ranger et mettre à l'abri les produits sensibles ou dangereux, notamment chimiques, identifier les disjoncteurs afin de protéger les réseaux électriques ou de gaz et de se renseigner auprès de sa mairie pour connaître les éventuels lieux d'évacuation.

Une fois l'inondation démarrée, le gouvernement préconise cette fois-ci de rester chez soi et de s'installer en hauteur, en gardant uniquement les produits essentiels. Il déconseille en revanche de chercher à fuir ou d'utiliser des appareils électriques, ou encore d'aller chercher ses enfants, qui seront normalement pris en charge en milieu scolaire.

Plusieurs compagnies d'assurance livrent également leurs conseils. Pour la Matmut, en cas de risque d'inondation, "utiliser des sacs de sable de 15 ou 20 kg" peut permettre "d'obstruer" les entrées de son logement et bloquer le passage de l'eau. L'entreprise Allianz, elle, préconise de ranger ses poubelles et les mettre dans un placard pour éviter que celle-ci ne flotte dans l'eau lors de l'inondation.

Tous les ans, les inondations sont un phénomène courant. Selon un rapport de l'Insee publié en 2018, un million de personnes en France habitent dans une zone inondable.