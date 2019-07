publié le 12/07/2019 à 16:51

Nouveau rebondissement dans l'affaire des gérants du Super U de L’Arbresle dans le Rhône, accablés depuis mardi 9 juillet pour leurs photos d'une séance de chasse en Afrique : leur avocat, Maître Alain Jakubowicz, contre-attaque face aux multiples insultes et menaces qu'ont reçu ses clients.

Après qu'une série de clichés pris en 2015 a resurgi sur Twitter, où le couple s'expose aux côtés de dépouilles d'animaux sauvages, dont un léopard, un hippopotame et un alligator qu'ils ont abattus, les propriétaires du magasin se sont vus massivement dénoncés par les internautes, affichant selon les utilisateurs, leur cynisme et leur cruauté à la vue de tous.

Conséquence du scandale, le boycott du supermarché a entraîné la démission des gérants, ainsi que la fermeture de l'établissement dès le mercredi 10 juillet. Des faits qui poussent le juriste en charge de leur défense à s'exprimer publiquement.

Il promet de poursuivre ceux qui "menaceront" le couple

Dans un tweet publié l'après-midi du 10 juillet, Me Jakubowicz annonce vouloir prendre des mesures fortes envers ceux quiconque menacerait le couple : "Voilà où mène le terrorisme intellectuel ambiant.

Tous ceux qui injurieront et menaceront désormais ce couple seront immédiatement identifiés et poursuivis. On a le droit de ne pas aimer la chasse mais on n’a pas le droit de harceler et menacer de la sorte. Cela suffit !", écrit-il dans on message.

L'avocat va plus loin, en assurant dans Le Progrès faire condamner et lever "instantanément" l'anonymat de ces "terroristes intellectuels", qui "ne pourront pas se cacher derrière leur pseudo". Le Super U a rouvert jeudi 11 juillet avec "une nouvelle direction provisoire".

