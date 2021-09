Les infos de 7h30 - États-Unis : New York sous le choc après le passage de la tempête Ida

Aux États Unis, New York est sous le choc après le passage de la tempête Ida qui a fait au moins 44 morts dans la région. Dans les limites de la ville, on compte une douzaine de victimes, le plus souvent des personnes mortes noyées dans des logements en demi sous-sol. Des habitations rudimentaires, et parfois insalubres, aménagées au pied des immeubles de Manhattan, Queens ou Brooklyn.

Le bilan le plus lourd, c'est dans le New Jersey, avec 23 morts, pour la plupart des personnes prises au piège dans leur voiture et qui sont mortes probablement noyées, a déploré le gouverneur Phil Murphy. Les pompiers ont porté secours à des centaines de résidents. Près de Philadelphie, quatre personnes sont décédées, selon les autorités locales.

Des rues, avenues, voies rapides ont été soudainement transformées en torrents, tant dans les quartiers de Brooklyn et de Queens. À Westchester, des dizaines de véhicules étaient encore immergés jusqu'au toit jeudi et des sous-sols de jolies maisons traditionnelles de la côte Est ont été dévastés par les eaux montant parfois jusqu'à 60 cm.

"J'ai l'impression d'avoir tout perdu", a dit à l'AFP, en larmes, Marcio Rodrigues, garagiste de la commune de Mamaroneck, dans son atelier de voitures inondé. À New York, le gigantesque réseau de métro a partiellement redémarré jeudi, après l'inondation de nombreuses stations.

