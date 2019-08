Peter Fonda, l'emblématique motard en quête de liberté

publié le 17/08/2019 à 03:05

L'acteur américain Peter Fonda est mort vendredi 16 août au matin à son domicile de Los Angeles à l'âge de 79 ans, a annoncé son entourage dans un communiqué. Il se battait contre un cancer du poumon. Il compte 68 films à son actif (en tant qu'acteur), mais doit sa célébrité à son rôle dans le road-movie "Easy Rider", sorti en 1969, dans lequel il campe le rôle du rider Wyatt.

"Easy Rider", écrit par Peter Fonda, Dennis Hopper, et Terry Southern, interprété par les deux premiers et réalisé par Hopper, est l'un des films étendards de la contre-culture américaine des années 1960. Il évoque la quête de liberté à travers une odyssée à moto dans les grands espaces du sud-ouest américain.

L'image de Peter Fonda les jambes étendues sur son chopper Harley-Davidson peint aux couleurs du drapeau américain est emblématique du cinéma de cette époque. Un exemplaire de cette moto s'était vendu aux enchères 1,35 million de dollars en 2014.

> Easy Rider (VF) - Bande Annonce

Pour célébrer le 50e anniversaire de la sortie du film (le 14 juillet 1969), Peter Fonda avait organisé une projection à New York le 20 septembre prochain, avec des musiciens pour interpréter la célèbre bande-son rock du film, dont l'inoubliable "Born to Be Wild" du groupe Steppenwolf.

En 1998, il avait concouru aux Oscars pour son rôle dans le film "L'Or de la vie" de Victor Nuñez, qui lui a valu un Golden Globe.

Plus récemment, Peter Fonda avait joué Méphistophélès dans "Ghost Rider" (2007). Son dernier film, "The Last Full Measure", avec Samuel L. Jackson, Morgan Freeman et Laurence Fishburne, doit sortir fin octobre aux États-Unis.