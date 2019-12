publié le 07/12/2019 à 07:37

Une marée humaine. De nombreux manifestants du mouvement "Hirak" ont défilé à Alger contre le pouvoir, lors du dernier vendredi avant le scrutin présidentiel prévu ce jeudi 12 décembre. À l'unisson, ils rejettent massivement ce scrutin que le régime persiste à vouloir organiser et veulent un État civil démocratique, affranchi de la tutelle des militaires.

Cette mobilisation, impossible à évaluer précisément faute notamment de comptage officiel, semblait comparable à celle du 1er novembre et à celles des plus grandes manifestations de mars, avril et mai.

Âgée de 25 ans, Amina espère que l'appel du peuple algérien sera entendu par ses gouvernants : "Nous ferons tout notre possible pour continuer ce mouvement jusqu'à ce que des solutions aboutissent. On fera tout pour détourner le vote du 12 décembre car il est organisé par un gouvernement illégitime que le peuple algérien ne reconnaît pas. Nous voterons lorsqu'il sera organisé par le peuple et pour le peuple.

