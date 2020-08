publié le 28/08/2020 à 06:58

> Royaume-Uni : remis de la Covid-19, Boris Johnson se met au sport Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 28/08/2020

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est mis au sport et il a décidé de le faire savoir. Il vient d'embaucher à prix d'or le coach préféré des stars britanniques. Il veut montrer qu'il a la pêche et n'en finit plus de vanter son épopée minceur.

"Depuis que je me suis remis de la Covid-19, j'ai perdu plus de 6 kilos", s'est vanté le Premier ministre britannique. Il a d'ailleurs été aperçu avec son coach, Harry Jameson, en pleine séance de course à pied près de Westminster.

On le voit aussi parfois s'ébrouer dans les jardins de Buckingham palace : la reine l'y a autorisé. "Je commence toutes mes journées par un footing. Rien de pire ne peut m'arriver après", a-t-il raconté dans une vidéo.

Boris Johnson s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs. Cameron lui aussi avait un coach et Theresa May faisait du crossfit.

