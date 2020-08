70% des Français se sentent "souvent" ou "de temps en temps" en insécurité

publié le 28/08/2020 à 06:45

Entre l'épidémie de coronavirus et la survenance de faits divers, une majorité de Français dit ressentir une forme d'insécurité. C'est ce qui ressort du baromètre réalisé par BVA pour RTL et Orange, dans lequel 19% des répondants disent se sentir "souvent" en insécurité, et 51% "de temps en temps".

Directrice de BVA Opinion, Adélaïde Zulfikarpasic note que "l'insécurité sanitaire est de nature à venir amplifier ce sentiment et ces résultats". En février 2018, 45% des répondants déclaraient se sentir en insécurité, un chiffre qui a donc augmenté de 25 points en deux ans et demi.

"Étonnamment", le sentiment d'insécurité ressort particulièrement chez les jeunes. Il est ressenti par 83% des répondants de moins de 35 ans, et surtout dans l'agglomération parisienne (77%). En terme d'appartenance politique, il est plus présent chez les sympathisants LR (79%) et ceux du Rassemblement National (82%).