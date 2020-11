publié le 04/11/2020 à 06:49

Alors que la soirée électorale bat son plein aux États-Unis, à Washington, une atmosphère pesante se fait sentir. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés sur la Black Lives Plaza, symbole de l'opposition au président américain. Une banderole "Trump ment tout le temps" a été déployée au sol devant la Maison-Blanche.

C'est là que Donald Trump est retranché dans l'attente des résultats, avec 200 invités de sa campagne. Il n'a pas prévu de s'exprimer rapidement, alors qu'il y a toujours, devant la résidence du président, ces imposantes barricades et plusieurs manifestants se sont approchés des grilles de la Maison-Blanche.

Certains sont plus véhéments, notamment de la mouvance Antifa. À Washington, tout a été barricadé depuis plusieurs jours pour éviter les émeutes. Beaucoup de policiers sont également présents sur place.

